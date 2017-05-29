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29 мая 2017
17:50  29 мая 2017 0

Каждый третий россиянин вынужден экономить на мясе и колбасе

Итоговый сбор с руководящим составом гражданской обороны, челябинской областной подсистемы РСЧС. Пожарные учения на территории горбольницы №1. Челябинск., колбаса, бутерброды, закуска, каша гречневая
Не нуждаются в экономии только четверть опрошенныхФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Почти половине россиян приходится экономить или отказываться от крупных покупок из-за отсутствия денег, следует из опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России.

Таким образом ответили 46% респондентов, передает RNS. Не нуждались в экономии только 25% опрошенных, еще 26% ничего не планировали. При этом 28% опрошенных за последние три месяца экономили на мясе и птице, 24% — на сыре и колбасе, еще 23% — на рыбе и морепродуктах. На одежде, обуви и кожгалантерее экономили 22% участников опроса.

Если рассматривать крупные траты, 16% экономили на ремонте, 15% — на отдыхе и поездках, 8% — на технике для дома. Всего в опросе приняли участие две тысячи жителей России старше 18 лет из 55 регионов.

Как писало «URA.RU» ранее, 17 мая ведущие программы «Доброе утро» на «Первом канале» дали россиянам несколько советов по поводу того, как сэкономить на продуктах питания. Так, в сюжете показано, что многие москвичи питаются на помойках, чтобы не тратить деньги.

Виктор Кудряшов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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