17:13 31 мая 2017 0

Лучшие специалисты примут участие в конкурсе Фото пресс-службы ПАО "СУЭНКО"

30 мая стартовали соревнования профессионального мастерства среди персонала по ремонту и обслуживанию распределительных сетей ПАО «СУЭНКО». На учебно-тренировочном полигоне энергокомпании встречаются семь бригад — по одной от каждого филиала.

Для зауральских подразделений СУЭНКО состязания в профмастерстве — многолетняя традиция. В этом году к ней присоединятся филиалы, работающие на территории Тюменской области: в Тобольске, Тюмени, Ишиме, Заводоуковске, Ялуторовске. Это Тобольский и Южный филиалы, а также Тюменские городские электрические сети. Основная цель соревнований — обмен прогрессивными методами работы.

Каждой команде предстоит продемонстрировать судьям профессиональные навыки в ходе семи этапов. Это проверка теоретических знаний, освобождение пострадавшего от действия электрического тока и оказание первой медицинской помощи, техническое обслуживание разъединителя 10 кВ с использованием автогидроподъемника, замена главного рубильника, замер габаритов в соседних пролетах линии электропередачи, тушение пожара, замена дефектного изолятора 10 кВ. По итогам будут разработаны рекомендации по устранению ошибок и совершенствованию рабочих процессов.

«Я желаю командам запоминающейся, напряженной, честной борьбы! Пусть соревнования пройдут под эгидой товарищества и дружбы, ведь все участники делают одно дело — обеспечивают надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей», — говорит директор ПАО «СУЭНКО» Данил Анучин.

Соревнования профессионального мастерства среди персонала энергокомпании проводятся на учебно-тренировочном полигоне на базе Мишкинского РЭС филиала Западные электрические сети. Полигон — один из лучших на Урале. Он укомплектован в соответствии со стандартами работы электросетевой компании и воссоздает условия, максимально приближенные к реальным, в которых работает оперативный персонал.