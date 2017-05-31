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31 мая 2017
18:02  31 мая 2017 0

Путин поприветствовал голубя во время встречи с митрополитом церкви старообрядцев. ВИДЕО

Президент России Владимир Путин и глава старообрядческой церкви митрополит КорнилийФото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин посетил Рогожский духовный центр Русской православной старообрядческой церкви в Москве. По словам журналистов президентского пула, когда российский лидер проходил по территории духовного центра, он протянул руку к голубю и поприветствовал его.

Видео разместил в своем микроблоге Twitter журналист Дмитрий Смирнов, добавив: «„Привет!“: Путин поприветствовал голубя».

Данная встреча уникальна, так как Путин стал первым главой России, который посетил главу старообрядцев впервые за 350 лет после раскола церкви, отмечают СМИ. Президент подарил митрополиту Корнилию старообрядческое Житие Николая Чудотворца и получил в ответ икону Троицы.

В сопровождении Митрополита Корнилия глава государства осмотрел выставку «Сила духа и верность традиции», открывшуюся в храме Рождества Христова, посетил Покровский собор — кафедральный храм Русской православной старообрядческой церкви, рассказали в пресс-службе Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в беседе с журналистами отмечал, что на его памяти это далеко не первая встреча главы государства и Корнилия. «И с Корнилием они общались по случаю разных мероприятий и разных церемоний», — приводила слова Пескова «Газета.ру».

Семен Гринберг
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