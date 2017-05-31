{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,41
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
31 мая 2017
30 мая 2017
29 мая 2017
19:26  31 мая 2017 0

«В МЧС раздувают панику из ничего». После московской трагедии спасатели начали выпускать устрашающие оповещения

Клипарт 18 сентября. Нижневартовск., девушка, дождь, зонт, непогода, плохая погода
Зауральцы получили смс-оповещение от МЧСФото: Александр Елизаров © URA.RU
новость из сюжета:
Ураган унес жизни людей в Москве
все новости сюжета

Главное управление МЧС по Курганской области после урагана в Москве превратило «стандартные порывы ветра» (10-15 м/с, местами до 20 м/с) в штормовое предупреждение. Так считает курганский блогер, синоптик-любитель Илья Винштейн.

«Когда 26 мая над нами проходил южный циклон, в котором порывы достигали 18-ти метров в секунду, никакого предупреждения не было. А когда были порывы до 20-ти метров в секунду в апреле и мае, тоже никаких предупреждений не было. Вывод: МЧС и синоптики раздувают панику из ничего», — заключает он.

Винштейн сообщил «URA.RU», что, по прогнозу, «ситуация будет не критичная». «Завтра 1-3 метра в секунду, даже порывы не ожидаются. Сегодня 3-4 м/сек, порывов тоже не было. На ближайшие дни порывы если и будут, то не больше 12-ти метров в секунду, опасности они не представляют», — пояснил он.

В пресс-службе ГУ МЧС Зауралья пояснили «URA.RU», что в ведомство проступил прогноз от синоптиков разного уровня «от Москвы до Сибирского и Уральского округов», на его основе было проведено оповещение населения. «Это стандартное предупреждение об ухудшении погодных условий. Никакой привязки к определенному событию (урагану в Москве) нет. Оправдается ли прогноз, невозможно сказать. Наша задача — оповестить население», — заявили в ведомстве.

Утром, 31 мая, ГУ МЧС России по Курганской области опубликовало предупреждение, что в ближайшие двое-трое суток ожидаются порывы ветра 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Некоторые курганцы получили СМС-оповещение. Курганские синоптики в разговоре с корреспондентом «URA.RU» эти опасения опровергли.

Сегодня МЧС России объявило штормовое предупреждение для 23 регионов в Центральном и Приволжском федеральных округах. Урагана следует опасаться в ночь с 31 мая на 1 июня.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров