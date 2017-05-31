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31 мая 2017
19:23  31 мая 2017 0

Ураган идет на Урал. МЧС разослало штормовое предупреждение в 23 региона России

Штормовой ветер обрушится на Пермский крайФото: соцсети, Евгений Жирков
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Ураган унес жизни людей в Москве
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МЧС России объявило штормовое предупреждение для 23 регионов в Центральном и Приволжском федеральных округах. Урагана следует опасаться в ночь с 31 мая на 1 июня.

Ожидается шквалистый ветер с порывами до 24 метров в секунду, передает Medusa. Прогноз касается Пермского края, Белгородской, Владимирской, Ивановской, Кировской, Костромской, Курской, Московской, Нижегородской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей, Марий Эл, Мордовии и Татарстана.

Ранее «URA.RU» передало предупреждение МЧС о том, что на Москву снова идут разрушительный ветер и гроза.

Семен Гринберг
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