19:23 31 мая 2017 0

Штормовой ветер обрушится на Пермский край Фото: соцсети, Евгений Жирков

МЧС России объявило штормовое предупреждение для 23 регионов в Центральном и Приволжском федеральных округах. Урагана следует опасаться в ночь с 31 мая на 1 июня.

Ожидается шквалистый ветер с порывами до 24 метров в секунду, передает Medusa. Прогноз касается Пермского края, Белгородской, Владимирской, Ивановской, Кировской, Костромской, Курской, Московской, Нижегородской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей, Марий Эл, Мордовии и Татарстана.

Ранее «URA.RU» передало предупреждение МЧС о том, что на Москву снова идут разрушительный ветер и гроза.