20:25 31 мая 2017 0

Общественники предлагают созвать круглый стол и просят об экстренном закупе лекарств по упрощенной схеме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После публикации «URA.RU» о том, что в Екатеринбурге закончились препараты для лечения ВИЧ, прокуратура начала проверку. Об этом агентству сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

«Сотрудники прокуратуры проверят, насколько соответствует бюджетное финансирование, выделяемое на приобретение медикаментов для лечение ВИЧ-инфицированных, существующим потребностям, как оно распределяется, как идут процедуры госзакупок», — рассказала старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

По данным агентства, прокурорские проверят работу Свердловского областного центра по профилактике и борьбе с ВИЧ, Министерства здравоохранения и лечебных учреждений, в которых выдаются препараты. Между тем выводы «URA.RU» о том, что жалобы пациентов на отсутствие препаратов не единичны, находят все большее подтверждение: сегодня с заявлением на эту тему выступила Вера Коваленко — руководитель общественной организации «Новая жизнь» (занимается профилактикой ВИЧ среди наркопотребителей, заключенных и секс-работниц).

По словам руководителя «Новой жизни», ждать дальше некуда Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

«На моем столе — уже около 100 обращений от людей, живущих с ВИЧ с просьбой представлять их интересы в Министерстве здравоохранения и Центре СПИД, — говорит Коваленко (ее обращение размещено на сайте spid.center. — Проблема одна — отсутствие препаратов».

Вера Коваленко рассказывает, что сама она уже не раз обращалась к властям — ходила на прием к главе свердловского минздрава Игорю Трофимову. «16 мая я была на приеме у министра здравоохранения Свердловской области и передала ему 42 жалобы, — рассказывает она. — Он пообещал разобраться в ситуации. Министерство здравоохранения ответило мне: «Препараты есть, все хорошо».

26 мая общественница снова побывала на приеме у министра, и вновь безрезультатно. «Он пообещал принять решение по поводу жалоб в течение двух дней, — говорит Вера. — Два дня прошло. Молчание.

Получается, чиновникам пофиг! Я ведь пришла не с одним заявлением, не с двумя — с пачкой! Что может быть важнее в регионе, где эпидемия ВИЧ, выборы губернатора и чемпионат мира по футболу? Говорю, что пойду к губернатору — мне ответили: «Еще к Путину сходите!»».

По словам Веры, свердловский минздрав мог бы выделить финансирование для того, чтобы закупить в срочном порядке недостающие препараты (на это даже есть средства), однако его руководство боится идти на такой шаг, опасаюсь обвинений в нецелевом использовании бюджетных денег.

В сложившейся ситуации пациенты пытаются хоть как-то помочь друг другу. «Наши сотрудники договариваются с активистами из других регионов, те высылают препараты из резервных пациентских аптечек, — рассказывает Вера Коваленко. — Только за прошедшие два дня нами передано семь месячных курсов абакавира. Кто-то спрашивает: „Можно ли купить?“ Но цены на АРВТ для большинства неподъемны».

По ее словам, если не предпринять срочных мер, сотни ВИЧ-позитивных будут вынуждены прервать антиретровирусную терапию. «Люди не могут уже молчать, — поясняет руководитель „Новой жизни“. — Обращение к журналистам, как к надежде быть услышанными, — показатель того, что ситуация критическая. Люди опасаются за своё здоровье и жизни».

Общественники предлагают созвать в ближайшие дни круглый стол, чтобы решить вопрос об экстренной закупке препаратов по упрощенной схеме. «Мы взываем к здравому смыслу и диалогу все заинтересованные стороны, — говорит Вера Коваленко. — Мы понимаем, что ситуация крайне непростая. Но сидеть нельзя. Молчать нельзя. Нужно действовать».

По данным «URA.RU», главный врач Свердловского центра СПИДа Анжелика Подымова по-прежнему находится в отпуске. Накануне агентство направило запрос о комментарии о сложившейся ситуации в свердловский минздрав — в министерстве ответили, что подготовят официальный ответ в течение семи дней.