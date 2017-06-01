Предупреждения о новом урагане разослали в соцсетях

23:42 31 мая 2017 1

После трагедии в Москве социальная сеть подключилась к информированию людей Фото: Артем Ковтун © URA.RU

Социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» оповестили своих пользователей об опасном изменении погоды в Москве и области.

«Ожидается сильнейший ветер с дождем и градом до утра 1 июня. Возможно повреждение линий электропередач и падение деревьев», — сказано в сообщении, передает телеканал 360.

В сообщении также указаны телефоны экстренных служб. «Пожарные и спасатели: 101. Для получения экстренной информации звоните +7 (495) 983-79-01», — указано в тексте из рассылки. Уточняется, что это первое предупреждение о плохой погоде. Информацию отправили почти пяти миллионам человек.

Меры были приняты после урагана, который обрушился на Москву 29 мая. По официальным данным, погибло 15 человек. Активно обсуждалось, что многие жители столицы и Подмосковья не получили предупреждения о непогоде от МЧС.