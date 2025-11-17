Трибунал в Бангладеш вынес смертный приговор бывшему премьер-министру

Суд признал Шейх Хасину виновной по всем пяти пунктам обвинения Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Международный трибунал по уголовным делам Бангладеш вынес смертный приговор бывшему премьер-министру страны Шейх Хасине. Об этом стало известно в ходе прямой трансляции заседания суда, которую вел телеканал BTV.

«Мы решили вынести ей смертный приговор», — заявил судья. Суд признал Шейх Хасину виновной по всем пяти пунктам обвинения в преступлениях против человечности. Смертный приговор также объявлен бывшему главе МВД Бангладеш Асадуззаману Хану Камалю.

Бывший генеральный инспектор полиции Чоудхури Абдулла Аль Мамун, который также проходил обвиняемым по этому делу, получил пять лет лишения свободы. Он ранее согласился сотрудничать со следствием и признал вину. Мамун — единственный из обвиняемых, кто присутствовал на заседании суда при оглашении приговора.

