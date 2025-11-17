Трибунал в Бангладеш вынес смертный приговор бывшему премьер-министру
Суд признал Шейх Хасину виновной по всем пяти пунктам обвинения
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Международный трибунал по уголовным делам Бангладеш вынес смертный приговор бывшему премьер-министру страны Шейх Хасине. Об этом стало известно в ходе прямой трансляции заседания суда, которую вел телеканал BTV.
«Мы решили вынести ей смертный приговор», — заявил судья. Суд признал Шейх Хасину виновной по всем пяти пунктам обвинения в преступлениях против человечности. Смертный приговор также объявлен бывшему главе МВД Бангладеш Асадуззаману Хану Камалю.
Бывший генеральный инспектор полиции Чоудхури Абдулла Аль Мамун, который также проходил обвиняемым по этому делу, получил пять лет лишения свободы. Он ранее согласился сотрудничать со следствием и признал вину. Мамун — единственный из обвиняемых, кто присутствовал на заседании суда при оглашении приговора.
В связи с массовыми беспорядками в Бангладеше бывший премьер-министр страны Шейх Хасина обратилась с просьбой о предоставлении убежища в Великобритании. Она покинула страну вместе с сестрой, которая уже имеет британское гражданство. Отставка Шейх Хасины и ее выезд из страны произошли на фоне протестных акций. Причиной недовольства населения стала система квот, предусматривающая резервирование 30 % государственных должностей для членов семей ветеранов войны за независимость Бангладеша от Пакистана в 1971 году.
