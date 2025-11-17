Генерал ответил на угрозы Германии о войне с Россией до 2029 года

По словам генерала, ядерное оружие, которым обладает РФ, делает абсурдным мысль, что Европа сможет нанести России поражение Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российская армия представляет для североатлантического альянса серьезную угрозу. На сегодняшний день ВС РФ считаются одними из наиболее эффективных в мире. Так руководитель Центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ им. М.В.Ломоносова, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский отреагировал на недавнее заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса, который заявил, что конфликт между РФ и НАТО случится до 2029 году.

Некоторые военные историки полагают, что лето 2025 года может быть последним мирным периодом, а потом случится военное противостояние между странами альянса и Россией. Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что конфликт может начаться до 2029 года. Он пояснил, что странам НАТО нужно лучше оснастить свои армии на случай возможной войны с Россией. Писториус также отметил, что сейчас у альянса есть достаточно средств, чтобы сдерживать противника — и обычных, и ядерных.

«Сегодня Россия имеет самые эффективные в мире Вооруженные силы. И в плане технологий мы сделали огромный рывок вперед. <...> Не говоря уже про ядерное оружие, этот великий уравнитель. Оно делает абсурдной саму мысль о том, что России можно нанести поражение. Потому что, если Европа попробует на нас напасть, она будет физически уничтожена», — сказал Бужинский в интервью aif.ru.

