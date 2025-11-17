Свитер педофила Эпштейна продают за 8 миллионов на московской Рублевке

«Это не просто одежда, не просто покупка, а действительно реликтовая вещь нашей эпохи — эпохи бесстыдства и аморалии», — цитирует продавца telegram-канал «РЕН ТВ». При проверке информации, корреспондентом URA.RU было обнаружено, что соответствующее объявление на «Авито» было удалено. На сайте сообщается, что оно находится на проверке.

Скандал с участием американского финансиста Джеффри Эпштейна начался в марте 2005 года, когда стало известно, как из его особняка в нижнем белье ушла 14-летняя девушка. Через год Эпштейн был арестован, следствие установило 36 пострадавших несовершеннолетних девушек. В июле 2019 года Эпштейн был вновь арестован по обвинениям в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних, но в августе того же года он покончил с собой в тюрьме. Бизнесмена связывают со многими влиятельными людьми, в том числе, с Биллом Клинтоном и Дональдом Трампом.