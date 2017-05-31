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31 мая 2017
23:33  31 мая 2017 0

Усманов не требовал от Навального удалять фильм «Он вам не Димон»

Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, навальный алексей
Оппозиционер «в очередной раз манипулирует общественным мнением», считают в пресс-службе бизнесменаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Люблинский суд Москвы не заставлял оппозиционера Алексея Навального удалять весь фильм-расследование «Он вам не Димон» Фонда борьбы с коррупцией. В пресс-службе бизнесмена Алишера Усманова утверждают, что приговор касался лишь фрагментов, касающихся олигарха.

«В соответствии с исковым требованием А.Б. Усманова и решением суда, этот иск удовлетворившим, удалению подлежат только те фрагменты этого ролика, а также других материалов Навального и ФБК на Youtube и его собственных ресурсах, которые порочат честь и достоинство господина Усманова», — заявили «Газете.Ru» в пресс-службе. Уточняется, что Усманов не настаивает на полном удалении фильма.

Представители бизнесмена считают, что Навальный «в очередной раз делает ставку на манипуляцию общественным мнением», когда заявляет, что не будет удалять видеозапись с YouTube. «Предлагаем дождаться официального документа суда, чтобы делать выводы», — заключили в пресс-службе.

Навальный ранее признался, что ему «плевать» на решение суда и заявил о намерении его обжаловать, подчеркнул, что ни в коем случае не станет исполнять постановление. В то же время неисполнение решения суда может грозить Навальному штрафом или уголовным наказанием, заявила «Национальной службе новостей» адвокат Людмила Айвар.

Как писало «URA.RU» ранее, Алишера Усманова не устраивают утверждения в фильме о том, что бизнесмен давал взятки Дмитрию Медведеву и первому вице-премьеру Игорю Шувалову. Суд постановил опровергнуть 12 материалов и удалить фрагменты публикаций с упоминанием олигарха. При этом фильм Фонда борьбы с коррупцией уже выложили на эротический сайт PornHub на случай, если его удалят с YouTube.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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