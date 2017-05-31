{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,41
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
31 мая 2017
18:46  31 мая 2017 0

Запрещенный фильм Навального «Он вам не Димон» выложили на PornHub

Видеозапись после решения суда загрузили на PornHubФото: скриншот Youtube
новость из сюжета:
Воскресные "митинги Навального"
все новости сюжета

Нашумевший фильм Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального «Он вам не Димон», который суд постановил удалить с YouTube, загрузили на PornHub, дав название в стиле порно.

Официальное сообщество сайта в соцсети «ВКонтакте» после решения суда также предложило оппозиционеру разместить фильм на своем хостинге. Отметим, оригинальная видеозапись на YouTube за три месяца набрала более 21 миллиона просмотров, 607 тысяч «лайков» и всего 55 тысяч «дизлайков»

Сам Навальный, впрочем, ответил отказом на предложение PornHub. «Спасибо. Я его и удалять не собираюсь. Но если Вы сделаете римейк „Он вам не Димон“ в соответствующем жанре, то это поможет многим гражданам осознать, что же делают коррупционеры с гражданами России и на чём они вертят их конституционные права», — написал Навальный в соцсетях.

Представители сайта отнеслись к ситуации с юмором
Фото: сообщество Pornhub «ВКонтакте»

Как писало «URA.RU» ранее, 31 мая Люблинский суд Москвы удовлетворил иск миллиардера Алишера Усманова, который требовал от Навального и ФБК опровергнуть информацию из расследования о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева. Речь шла об утверждениях о том, что бизнесмен давал взятки Медведеву и первому вице-премьеру Игорю Шувалову.

Суд постановил опровергнуть 12 материалов и удалить фрагменты публикаций с упоминанием олигарха. Оппозиционер уже заявил, что не собирается опровергать и удалять публикации об Усманове.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров