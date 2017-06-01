06:45 01 июня 2017 0

Теодор Курентзис номинирован на звание "музыкант года" Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Журнал GQ опубликовал имена номинантов на 15-ю премию «Человек года», которая состоится в сентябре. Среди соискателей престижной премии худрук пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис, свердловская актриса Яна Троянова и магниторский хоккеист Евгений Малкин.

Курентзису предстоит побороться за звание «музыкант года» с рэперами Бастой и Хаски, а также с Иваном Дорном и пианистом Денисом Мацуевым. Троянова в компании главы информационного департамента МИД РФ Марии Захаровой и теннисистки Марии Шараповой числится среди претендентов на «женщину года». А воспитаннику хоккейной школы магнитогорского «Металлурга» Евгению Малкину предстоит борьба с капитаном московского «Спартака» Денисом Глушаковым и шахматистом Сергеем Карякиным.



В этом году награды будут вручены по итогам голосования читателей победителям в 11 номинациях. Отдать свой голос за самого достойного кандидата можно до 31 июля. Полный список претендентов доступен на официальном сайте журнала.