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01 июня 2017
31 мая 2017
06:45  01 июня 2017 0

Объявлены номинанты на премию GQ «Человек года 2017». В списке — двое уральцев

Теодор Курентзис представляет нового директора оперного театра. Пермь, курентзис теодор
Теодор Курентзис номинирован на звание "музыкант года"Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Журнал GQ опубликовал имена номинантов на 15-ю премию «Человек года», которая состоится в сентябре. Среди соискателей престижной премии худрук пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис, свердловская актриса Яна Троянова и магниторский хоккеист Евгений Малкин.

Курентзису предстоит побороться за звание «музыкант года» с рэперами Бастой и Хаски, а также с Иваном Дорном и пианистом Денисом Мацуевым. Троянова в компании главы информационного департамента МИД РФ Марии Захаровой и теннисистки Марии Шараповой числится среди претендентов на «женщину года». А воспитаннику хоккейной школы магнитогорского «Металлурга» Евгению Малкину предстоит борьба с капитаном московского «Спартака» Денисом Глушаковым и шахматистом Сергеем Карякиным.

В этом году награды будут вручены по итогам голосования читателей победителям в 11 номинациях. Отдать свой голос за самого достойного кандидата можно до 31 июля. Полный список претендентов доступен на официальном сайте журнала.

Сергей Макеев
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