08:00 01 июня 2017 0

Губернаторы ездят на форум каждый год, и каждый год возвращаются с новыми впечатлениями, реализуя самое интересное на собственных мероприятиях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ближайшие несколько дней губернаторы наших территорий проведут за их пределами. С 1 по 3 июня в Санкт-Петербурге пройдет международный экономический форум, на котором планируют отметиться все уральские лидеры. У каждого — свой доклад и список запланированных встреч.

По данным «URA.RU», одним из первых в Питер улетит глава Челябинской области Борис Дубровский. В четверг, 1 июня, он выступит с докладом на панельной сессии «БРИКС: новые подходы к экономической интеграции», в котором расскажет о межрегиональном взаимодействии в рамках международного партнерства (саммит этой организации пройдет на Южном Урале в 2020 году). Также в рабочей программе губернатора участие в бизнес-диалоге «Россия — Швейцария: диверсификация экономических отношений и роль локализации производства» и совместная с другими губернаторами встреча с премьер-министром Индии Нарендром Моди.

Прошлые приезды Бориса Дубровского на Питерский форум были не особо приятными: регион критиковали за показатели инвестиционной привлекательности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кроме того, Дубровский подпишет соглашение о сотрудничестве между властями области и правительством ЯНАО, а также с питерской компанией «Производственная фирма «ВИС», специализирующейся на промышленном, энергетическом и дорожном строительстве. О прочих деловых встречах известно лишь то, что их «будет много».

У Дмитрия Кобылкина, подписывающего соглашение с Борисом Дубровским, одна из наиболее насыщенных программ. В его планере — подписание трех соглашений о сотрудничестве)с Южнм Уралом, с нефтегазовой компанией, с одним из российских банков — названия и суть договоренностей пока не сообщаются). А также встречи с главами других регионов и инвесторами, а также презентация одного из главных составляющих проекта «Энергия Арктики» — железнодорожной линии «Бованенково — Сабетта». В будущем она свяжет существующую железную дорогу с морским портом, что откроет выход грузам к Севморпути.

Владимир Якушев готовится выступить с докладом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тюменский губернатор Владимир Якушев выступит с докладом на консультативной комиссии Госсовета «Современная региональная промышленная политика», которая пройдет под кураторством помощника президента России Игоря Левитина. Также во время визита в Петербург Якушев планирует подписать несколько соглашений, но подробности пока не разглашаются.

Лидер Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова подготовила доклад о развитии медицины, который представит участникам секции «Цифровая революция в здравоохранении: достижения и вызовы». По словам главы департамента общественных и внешних связей ХМАО Елены Шумаковой, к участию и выступлению в рамках этого блока Комарова была приглашена как представитель региона—передовика.

Врио губернатора Пермского края Максим Решетников выступит в качестве спикера на круглом столе «Презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации». Кроме того, он представит доклад о территориях опережающего развития в регионе и расскажет потенциальным инвесторам об инвестиционном потенциале Пермского края.

График Евгения Куйвашева (слева) держится в секрете, но без новостей он никогда не приезжал Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отметит своим присутствием международный форум и глава Курганской области Алексей Кокорин. Правда, его планы пока остаются негласными. Известно лишь, что он «поучаствует в общих мероприятиях», проведет ряд встреч и подпишет несколько соглашений, в том числе — по сотрудничеству с другими регионами России.

Под секретом держится пока держатся планы и свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Как пояснили источники агентства, его программа все время меняется и станет более-менее понятна ближе к вечеру 1 июня. Очевидно, что в этот день он будет находиться в Екатеринбурге, поскольку будет участвовать в закладке капсулы времени в честь старта строительства гостиницы «Hyatt place — Екатеринбург» — первой части инвестиционного проекта УГМК «Стражи Урала».