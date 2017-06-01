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01 июня 2017
31 мая 2017
09:16  01 июня 2017 0

Минприроды выставит на аукцион два крупных месторождения на Ямале

Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча газа и нефти., нефть, романовское месторождение
Основными претендентами на новые участки являются «Газпром» и НОВАТЭКФото: media.gazprom-neft.ru

В третьем квартале 2017 года Роснедра намерены выставить на аукцион Западно-Сеяхинское и Верхнетиутейское месторождения на Ямале, которые ранее НОВАТЭК просил зарезервировать для своих СПГ-проектов. Эти же участки, к слову, интересны и «Газпрому», который отказывается давать доступ конкуренту к своим месторождениям, пишет «Коммерсант».

Ямальские участки важны для НОВОТЕКа, так как находятся недалеко от Южно-Тамбейского месторождения, на базе которого будет функционировать производство по сжижению газа «Ямал СПГ». Компания просила зарезервировать эти и еще восемь других участков под свой проект еще в начале 2016 года. Тогда руководство страны поддержало инициативу, а в аппарате вице-премьера Александра Хлопонина изданию заявили, что земли будут распределены «в рамках установленных законом процедур — конкурса или аукциона».

По словам собеседников издания, в последнее время «Газпром» сопротивлялся попыткам НОВОТЕКа расширить присутствие в регионе. Энергетическая корпорация выступает против партнерства с этой компанией по своим участкам Тамбейской группы месторождений, заявляя о желании осваивать их совместно с «Русгаздобычей». При этом НОВОТЕК просил президента России Владимира Путина отдать компании четыре месторождения Тамбейского кластера, но в результате оказался вообще непричастным к этому проекту.

Новые участки, которые власти выставят на аукцион, также находятся недалеко от основного ямальского актива «Газпрома» — Бованенковского месторождения, однако источники издания не исключают, что Западно-Сеяхинское и Верхнетиутейское месторождения все же будут отданы НОВАТЭКу.

Сергей Демин
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