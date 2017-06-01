В Таиланде задержали четырех российских преступников, находящихся в розыске

09:30 01 июня 2017 0

Задержанные обвиняются в тяжких преступлениях, включая разбой и убийство Фото: Jennifer Van Vleet /Flickr

Интерпол задержал в Таиланде четырех россиян, которые находились в розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. В ближайшее время они будут депортированы на родину, где предстанут перед судом, пишет «ФАН».

По данным правоохранительных органов, все четверо были задержаны в разных провинциях королевства. Ими оказались Дмитрий Шкуратов, Анатолий Самодов, Евгений Коровин и Андрей Дзятковский. Первый был осужден за применение насилия в отношении представителя власти, но умудрился сбежать; второго обвиняют в принуждении к сделке под угрозой насилия; третьего — в разбое, а четвертого разыскивали за убийство.

Отмечается, что задержание преступников стало результатом слаженной работы правоохранительных органов двух стран и посольства РФ в Таиланде.