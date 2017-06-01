Пермская дольщица поселилась на лужайке возле администрации губернатора

14:55 01 июня 2017 3

Женщина готова разбить палатку под окнами чиновников Фото: Наталья Трушникова

Возле администрации губернатора Пермского края обманутая дольщица устроила протест. Женщина рассказала «URA.RU», что жить ей негде и не на что, поэтому она готова поселиться под окнами властей.

Пермячка Анастасия, которая вложила все свои деньги в проект «Первый Пермский микрорайон» (строительство было приостановлено), организовала одиночный пикет перед администрацией губернатора на улице Куйбышева. Женщина намеревалась еще и установить палатку, но этого не позволили сделать сотрудники полиции.

Как сообщила дольщица «URA.RU», ею заинтересовался наряд полиции и зафиксировал контактные данные. Затем стражи порядка появились снова и сообщили Анастасии, что палатка является «быстровозводимым сооружением», для установки которого следовало направить уведомление. В итоге женщина отбросила свою затею.

Михаил Сюткин готовится обрадовать дольщиков Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Никто из чиновников к пикетчице не вышел, но ее сфотографировал мужчина, как раз направлявшийся в краевую администрацию. Известно, что врио губернатора Максима Решетникова в настоящее время на рабочем месте нет — он находится на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Дольщица рассказала, что уже полтора года выплачивает ипотеку за недостроенную квартиру. Ежемесячный взнос составляет 17 тысяч рублей. Заработка женщине едва хватает на жизнь.

На сегодняшний день ситуация с дольщиками «Первого Пермского микрорайона» находится на контроле Максима Решетникова. На заседании правительства 17 мая он публично отчитал и. о. министра строительства и ЖКХ Михаила Сюткина и дал две недели на проработку мер поддержки дольщиков. «Заканчивается вторая рабочая неделя. Не могу сказать о всех дольщиках, но лично мне никто не звонил. Никто проблему не решил», — отметила Анастасия в беседе с корреспондентом «URA.Ru».

Рекламный ход Виктора Басаргина дорого обходится его преемнику Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В минстрое агентству пояснили, что ведомство представит свои предложения по решению проблемы дольщиков 5 июня в Общественной палате Пермского края.

Дольщики «Первого Пермского микрорайона» на сегодняшний день являются одной из наиболее активных протестующих групп в Прикамье. Масштабный проект строительства жилья в селе Лобаново в свое время презентовал лично прежний губернатор Виктор Басаргин. Однако застройщик не выполнил свои обязательства и прекратил работу после неоднократного переноса сроков сдачи объектов. Семьи, в том числе многодетные, сегодня вынуждены снимать жилье при наличии кредитов и ипотеки. Постепенно к протесту присоединились дольщики и других недостроенных объектов.