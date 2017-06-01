В челябинском исполкоме партии власти смена кадров

15:01 01 июня 2017 23

У Алексея Малофеева (слева) будет новый заместитель (справа) Дамир Утарбеков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На пост заместителя руководителя Челябинского регионального исполкома «Единой России» рассматривается кандидатура координатора «МГЕР» по УрФО Дамира Утарбекова. Эту информацию «URA.RU» подтвердил секретарь регионального отделения Владимир Мякуш. По его словам, сейчас проходит процедура последних согласований и собеседований. В исполкоме ожидается смена кадров еще на двух постах.

Дамир Утарбеков, если его кандидатуру одобрят в ЦИК, займет пост, ставший вакантным после ухода Василия Зорина. Должность штатная, поэтому Утарбекову надо будет уволиться с поста замдиректора челябинского МБУ «Городские парковки», на который он был назначен в октябре 2016 года. Будущее назначение вызвало неоднозначную реакцию в рядах местной политической элиты. Всем памятен конфликт с участием Утарбекова в скандале с городскими парковками. «Утарбеков будет очень стараться на работе в исполкоме, чтобы доказать свою нужность и „обелить“ себя после всех скандалов», — заявили «URA.RU» источники в партии.

Между тем назначение Утарбекова в РИК — явное «лобби» руководителя ЦИК «ЕР», депутата Госдумы Владимира Бурматова — расценивают как начало «массового захода МГЕР» в исполком, чтобы сменить в структуре ключевые фигуры. Тем более что освобождаются ставки. Уже уволился штатный юрист Артем Миронов. Эту информацию «URA.RU» подтвердил руководитель РИК Алексей Малофеев. Скоро покинет исполком заместитель руководителя Денис Моисеев. По неофициальной информации к работе Зорина, Миронова и Моисеева были претензии. Все трое откровенно «расслабились». Миронов к тому же взял отпуск без содержания. Владимир Мякуш опроверг наличие каких-либо подводных камней при смене кадров.

«Это естественный процесс: уходят одни люди, приходят другие, — сообщил „URA.RU“ Владимир Мякуш. — Зорин давно хотел заниматься наукой. А Миронов по согласованию с ЦИК поехал в Московскую область, чтобы там работать на выборах».

Те кандидатуры, что рассматриваются для работы в исполкоме, непосредственного отношения к «МГЕР», в отличие от Утарбекова, не имеют. «Кандидатура юриста еще обсуждается, и выбор будет сделан с учетом профессионализма, а не партийных успехов, — заявили „URA.RU“ в исполкоме. — В этом году более 130 избирательных кампаний муниципального уровня и нужен грамотный специалист».

Место Дениса Моисеева в исполкоме может занять главный специалист отдела молодежных проектов министерства образования Челябинской области Светлана Буравова. Кроме того, обсуждается вопрос о том, чтобы должность руководителя орготдела, с полномочиями заместителя руководителя исполкома, занял сотрудник управления внутренней политики аппарата правительства региона Михаил Грязев.

«Пока рано об этом говорить, — прокомментировал „URA.RU“ Владимир Мякуш, подтвердив, что обсуждаются именно эти кандидатуры. — Будет собеседование, по итогам которого примут решения».