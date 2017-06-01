16:55 01 июня 2017 0

Организаторы говорят, что учли ошибки Челябинска Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

После скандала на празднике красок Холи в Челябинске 27 мая, на котором молодежь устроила дебош с нападением на полицейских, в Тюмени стали опасаться за свой фестиваль. Он пройдет в предстоящие выходные, 3—4 июня.

Организаторы уверяют, что учли опыт Челябинска, а тюменский детский омбудсмен призывает не поддаваться на уловки возможных провокаторов. Организатор праздника красок Холи в Тюмени и Челябинске один и тот же — компания из Санкт-Петербурга «Вместе зажигаем».

Подростки напали на полицейскую машину в Челябинске ФОТО: Ангелина Ким

Руководитель проекта Федор Логачев пояснил корреспонденту «URA.RU», что ситуация в Челябинске была форс-мажорная. Толпа подростков, которые к тому моменту уже успели разрисовать друг друга краской, с криком «Мусора прессуют!» атаковала автомобиль полиции. Ребята под дружное улюлюканье и свист закидали красками машину. При этом зачинщики нападения пинали авто и выкрикивали в адрес стражей правопорядка нецензурные оскорбления.

Эти беспорядки привели к досрочному разрыву договора аренды между организаторами и владельцами места праздника. Фестиваль сорвался. Детский омбудсмен в Тюменской области Андрей Степанов, анализируя ситуацию, пояснил, что в Челябинске могли действовать провокаторы, чтобы подогреть ситуацию. «В последнее время молодежью пользуются взрослые в своих корыстных политических целях, — подчеркнул Степанов. — Это делается, чтобы раскачать общество».

Организаторы фестиваля говорят о различии в организации челябинского и тюменского мероприятия, которое позволит контролировать молодежь.

«Здесь у нас огороженная территория — стадион „Геолог“, — рассказал „URA.RU“ Федор Логачев. — В Челябинске было открытое поле, и людей было сложно контролировать. В Тюмени будет все спокойно. У нас будет и полиция, и скорая».

В УМВД по Тюменской области сообщили, что будут осуществлять охрану общественного порядка в местах, прилегающих к стадиону. На самом «Геологе» следить за соблюдением правопорядка будут сотрудники охраны стадиона.

Религиозная общественность, которая в Челябинске призвала запретить подобные фестивали, в Тюмени отнеслась к фестивалю лояльно и даже равнодушно. «Мы никак не относимся к этому празднику. Мы о нем не знаем», — заявили в пресс-службе Тобольской епархии.

В Тюмени уже случались скандалы, связанные с красочным фестивалем. Так, в прошлом году мероприятие в разных местах города организовывали две разные фирмы, одна из которых просто «кинула» участников. «Они билеты сначала продавали, потом сделали мероприятие бесплатным, за билеты обещали краску, — рассказала одна из тюменок-участниц мероприятия, Надежда. — Несколько раз они переносили, в итоге все отменили. Деньги за билеты не вернули, на звонки и сообщения не отвечали. Но имейте в виду, в прошлом году было два организатора, те, у кого я оставила сообщение, всех кинули».