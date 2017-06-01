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01 июня 2017
18:21  01 июня 2017 0

«Это просто информационный трэш». Захарова заявила о травле российского посла в США

Медиа-форум
Мария Захарова возмущена информационным трэшем в американских СМИФото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает травлей все обвинения в шпионаже в адрес посла РФ в США Сергея Кисляка.

«Объявлять российского посла шпионом, который вербует лично американских политиков, это вообще какое-то безумие. Это просто информационный трэш», — подчеркнула пресс-секретарь, пишет «Федеральное агентство новостей».

Как сообщало «URA.RU», газета The Washington Post, ссылаясь на информированных американских чиновников, писала, что во время встречи старшего советника и зятя президента Америки Джареда Кушнера с Сергеем Кисляком первый был инициатором создания тайного канала связи между Кремлем и переходной командой американского лидера Дональда Трампа.

В то же время, по другим данным, именно российская сторона настаивала на проведении засекреченных переговоров по Сирии. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил, что возмущен «шельмованием» дипломата Сергея Кисляка в США.

Антон Степыгин
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