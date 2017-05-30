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30 мая 2017
15:21  30 мая 2017 0

МИД РФ возмущен «шельмованием» российского посла в США

Клипарт, разное. Москва, министерство иностранных дел РФ, мид
Российская сторона никогда не разглашает подробностей рабочих контактов сотрудниковФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о недовольстве ведомства «шельмованием» посла РФ в США Сергея Кисляка со стороны Штатов.

Он пояснил, что российская сторона никогда не разглашает подробностей рабочих контактов сотрудников своей дипломатической службы, а комментирование их содержания, характера или наполнения стало бы нарушением канонов работы в МИД.

«Происходящее шельмование главы российской дипмиссии в Вашингтоне ничего, кроме возмущения, вызвать не может», — цитирует дипломата «Федеральное агентство новостей».

Как писало «URA.RU» ранее, 30 мая газета The Washington Post, ссылаясь на информированных американских чиновников, писала, что во время встречи старшего советника и зятя президента Америки Джареда Кушнера с Сергеем Кисляком первый был инициатором создания тайного канала связи между Кремлем и переходной командой американского лидера Дональда Трампа. В то же время, по другим данным, именно российская сторона настаивала на проведении засекреченных переговоров по Сирии.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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