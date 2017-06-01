{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,54
Динамика за 2 недели
Евро 63,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
01 июня 2017
31 мая 2017
30 мая 2017
Главные новости Челябинской области
18:27  01 июня 2017 0

Volkswagen откроет производство на Южном Урале

Калуга после ухода автопрома, фольксваген
Германский концерн заинтересовался предложениями челябинских металлурговФото: Андрей Матвеев © URA.RU

В Челябинской области ожидают визита делегации компании Volkswagen, сообщил «URA.RU» пресс-секретарь губернатора области Дмитрий Федечкин. Концерн намерен изучить возможности челябинских металлургов для локализации производства автомобильных запчастей.

Договоренность о поездке была достигнута 1 июня на Санкт-Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). На деловой встрече с гендиректором «Фольксваген Груп Рус» Маркусом Озеговичем губернатор познакомил собеседника с системой поддержки инвесторов на Южном Урале. Главной темой обсуждения стали возможности и перспективы локализации производства Volkswagen Group в Челябинской области.

Вложения Volkswagen Group в российский сегмент бизнеса достигают 1,75 млрд евро. Это делает немецкий концерн одним из крупнейших иностранных инвесторов в отечественном автопроме.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров