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Главные новости Свердловской области
06:51  02 июня 2017 0

В пятницу на Средний Урал обрушится грозовой шквал

При ухудшении погоды спасатели рекомендуют не покидать здания и не находиться рядом с деревьями и неустойчивыми конструкциямиФото: ГУ МЧС по Свердловской области

В пятницу, 2 июня, в большинстве районов Свердловской области ожидается сильный дождь, в отдельных районах — грозы с порывами ветра до 20 м/с. ОБ этом жителей региона предупредило главное управление МЧС по Свердловской области.

«В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями возможно падение слабоукрепленных конструкций, деревьев, повреждение остекления зданий и строений, обрыв линий связи и электропередач, возникновение дорожно-транспортных происшествий вследствие нарушения правил дорожного движения», — говорится в предупреждении спасателей, разосланном в муниципалитеты.

Спасатели уверяют, что к природным катаклизмам готовы: о возможных осложнениях ситуации предупреждены аварийно-восстановительные бригады, силы и средства ведомства.

Отметим, ранее о возможном резком ухудшении погоды были предупреждены жители центральных регионов России, Повольжья и Прикамья. Как ранее сообщало URA.RU, шквалы, подобные тому, что стал причиной гибели 15 человек в Москве и Подмосковье, могут повториться. Так, лишь поздним вечером 1 июня было восстановлено электроснабжение в ряде районов Нижегородской области: дождь и резкие порывы ветра стали причиной обрыва проводов в десятках муниципальных районов.

Евгений Александров
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