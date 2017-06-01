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01 июня 2017
20:22  01 июня 2017 0

МЧС: на 14 регионов России идет шторм. В списке снова Москва и Урал

Сильный ветер и град продлятся до 2 июняФото: Instagram roldub
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Ураган унес жизни людей в Москве
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МЧС России предупредило жителей 14 регионов о значительном ухудшении погодных условий до 2 июня. Населению лучше не покидать дома и убрать автомобили в гаражи, сообщили в Центральном региональном центре ведомства.

О надвигающемся шторме спасателям заявили в Гидрометцентре России. Неблагоприятные явления возникнут в Белгородской, Владимирской, Курской, Московской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, а также республиках Марий Эл, Мордовии, Башкортостане и Пермском крае.

На территории этих регионов выпадут обильные осадки, местами с грозами, возможен град, а также усиление ветра до 23 м/с. Прогноз сохранится до 2 июня, уточнили в ведомстве. Спасатели рекомендуют жителям по возможности не покидать свои дома, избегать слабо укрепленных конструкций, кровель зданий и деревьев. Водителям следует отказаться от использования автотранспорта либо бдительно соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Спасатели уже работают в режиме повышенной готовности, население будет вовремя проинформировано по sms и других каналам связи, заверили в МЧС.

Как писало «URA.RU» ранее, 31 мая стало известно, что сильный ураган, убивший более 10 человек в Москве, движется на Урал. Точной информации о том, как будет вести себя циклон, все еще нет.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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