{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,54
Динамика за 2 недели
Евро 63,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
02 июня 2017
01 июня 2017
09:57  02 июня 2017 0

В России взлетели цены на автомобили

Кузбасс. Угольные разрезы. Междуреченск, автомобили, машины, шоссе, дорожное движение, туннель, тоннель, час пик, магистраль, дорога, трафик
За май подорожали сразу несколько популярных марокФото: Александр Мамаев © URA.RU

Проведенное экспертами автомобильного рынка исследование показало, что во второй половине мая 14 компаний, у которых есть представительства в России, подкорректировали цены на машины, пишут «Народные новости».

Так, ценник на автомобили Mercedes-Benz, Volvo и Geely в среднем вырос на 5%, однако есть и те, кто, наоборот, снизил стоимость продукции. Среди таких оказались Subaru, Volkswagen и Ravon.

Вторая половина апреля, напомним, также не отличилась стабильностью в индустрии. Тогда с 16 по 30 число в цене выросли несколько японских кроссоверов, несколько моделей Lexus, Audi Q5 и Chevrolet-NIVA.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров