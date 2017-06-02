В России взлетели цены на автомобили

09:57 02 июня 2017 0

За май подорожали сразу несколько популярных марок Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Проведенное экспертами автомобильного рынка исследование показало, что во второй половине мая 14 компаний, у которых есть представительства в России, подкорректировали цены на машины, пишут «Народные новости».

Так, ценник на автомобили Mercedes-Benz, Volvo и Geely в среднем вырос на 5%, однако есть и те, кто, наоборот, снизил стоимость продукции. Среди таких оказались Subaru, Volkswagen и Ravon.

Вторая половина апреля, напомним, также не отличилась стабильностью в индустрии. Тогда с 16 по 30 число в цене выросли несколько японских кроссоверов, несколько моделей Lexus, Audi Q5 и Chevrolet-NIVA.