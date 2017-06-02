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02 июня 2017
17:53  02 июня 2017 0

Российских военных сняли с поезда на границе с Литвой

Репетиция парада Победы в 32-ом военном городке. Екатеринбург, курсанты, военные, новобранцы
Им пришлось вернуться обратно в КалининградФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские военные, следовавшие из Калининграда, не смогли добраться в Москву. Их сняли литовские пограничники на контрольно-пропускном пункте Кибартай.

Четверо военных сидели в одном купе в гражданской одежде, передает «Федеральное агентство новостей». Инцидент произошел 1 июня. У россиян не было специального документа, разрешающего проезд: по законам Литвы группа из четырех и более военнослужащих, которые следуют транзитом, считается военным отрядом.

Получив отказ в пересечении государственной границы, они в тот же день на другом поезде вернулись в Калининградскую область, добавляет «Утро.ру».

Как писало «URA.RU» ранее, 10 мая стало известно, что Литва собирается оградиться от России двухметровым забором. Пограничное заграждение стоимостью 1,4 млн евро и протяженностью 44,6 км в ближайшее время будет построено на участке, где сходятся границы Литвы, России и Польши.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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