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10 мая 2017
15:39  10 мая 2017 0

Литва собирается оградиться от России двухметровым забором

На строительство пограничного заграждения власти Литвы потратят более 1,3 млн евроФото: Pinterest

Пограничное заграждение, представляющее собой забор высотой два метра и протяжённостью 44,6 км в ближайшее время будет построено на участке, где сходятся границы Литвы, России и Польши. Строительство забора обойдётся Литве в 1,4 млн евро.

Согласно плану, пограничное заграждение на участке схождения границ в районе озера Виштитис появится до декабря этого года, сообщает RT со ссылкой на Государственную пограничную службу МВД Литвы. Средства выделены из государственного бюджета Литвы.

Отметим, ранее пограничный забор протяжённостью 23 км был возведён на участке границы России и Латвии. Латвийский забор, кстати, выше литовского — его высота составляет порядка 2,7 метра.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
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