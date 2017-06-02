Россия не станет ввязываться в информационную войну с Западом

22:34 02 июня 2017 0

Захарова заверила, что Россия не станет отвечать на фейки прозападных СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти страны не станут ввязываться в информационную войну с западными СМИ. Об этом Захарова рассказала во время Петербургского международного экономического форума.

По словам Захаровой, в России не намерены создавать фейковые новости в ответ на различные домыслы проамериканских СМИ. Она также отметила, что информационную войну, как и ядерную — выиграть невозможно, а жертвами станут обычные люди, сообщает «Nation news».

Ранее Захарова заявила, что считает травлей все обвинения в шпионаже в адрес посла РФ в США Сергея Кисляка, и назвала действия американских СМИ «информационным трэшем».