23:22 02 июня 2017 0

Глава государства уверен, что Запад регулярно вмешивается во внутреннюю политику России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин в ходе дискуссии на Петербургском экономическом форуме на вопрос модератора о возможном вмешательстве в ход президентских выборов в США ответил, что предмет обсуждения здесь отсутствует. По словам российского лидера, в публичной части доклада, которую все пытаются озвучить, никакой конкретики не содержится.

Кроме того, президент РФ пояснил, что «Запад регулярно вмешивается во внутреннюю политику России».

«Это систематическое, на протяжении многих лет грубое, абсолютно бесцеремонное, в том числе даже на уровне дипломатических ведомств, вмешательство прямо в нашу внутреннюю политику. Заканчивайте, давайте, — цитирует Владимира Путина телеканал 360. — По поводу вмешательства — вы бы посмотрели, чего ваши коллеги у нас делают. Они просто с ногами забрались в нашу внутреннюю политику, на голову нам сели, ноги свесили и жвачку жуют. Развлекаются просто».

Ранее на вопрос о возможном вмешательстве России в выборный процесс в США, Владимир Путин назвал попытку во всем искать «русский след» схожей с антисемитизмом.