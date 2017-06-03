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03 июня 2017
02 июня 2017
00:40  03 июня 2017 0

Скрывался 23 года: арестован один из самых опасных главарей итальянской мафии

Джузеппе Джоржди взяли в его собственном доме в Сан-Луке, куда он решил вернуться из ГерманииФото: Wikimedia/Allions

Джузеппе Джорджи, который входил в пятерку самых опасных разыскиваемых преступников Италии, задержан. Джорджи, являвшийся одним из лидеров клана «Ндрангета» скрывался от правосудия с 1994 года.

Как сообщает «Газета.ру», преступника удалось задержать в специально оборудованном бункере в собственном доме в коммуне Сан-Лука. По информации местных правоохранительных органов, до своего возвращения на родину Джорджи скрывался в Германии, пишет «Nation news».

По обвинению в международной торговле наркотиками задержанному мафиозо грозит 28 лет и 9 месяцев лишения свободы.

Евгений Александров
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