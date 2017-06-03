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03 июня 2017
02 июня 2017
04:16  03 июня 2017 0

Водонаева и Малиновский пытались вывезти на Украину 30 тысяч долларов

В Минском аэропорту Водонаева и компания провели почти 11 часовФото: Instagram/Алена Водонаева

Телеведущая Алена Водонаева и певец Алекс Малиновский были на 11 часов задержаны в аэропорту Минска, откуда они планировали вылететь в Киев на съемки клипа. Проблемы возникли из-за крупной суммы наличной валюты, которую Малиновскаий вез в качестве аванса режиссеру.

Как сообщает Life, компанию продержали на допросе несколько часов. За это время самолет в Киев уже вылетел. В итоге сотрудники таможни конфисковали 30 тысяч долларов США и 55 тысяч российских рублей.

Сами звезды шоу-бизнеса уверены, что из вины в этом нет и то, что вместо красного коридора они оказались на зеленом — ошибка. Белорусские же таможенники, вместо того, чтобы помочь исправить ситуацию, вели себя не подобающим образом.

«Мы первый раз были в этом аэропорту и пошли не по красному коридору, где надо было задекларировать аванс, а по зеленому, который рядом, в пяти метрах. Когда у нас спросили, сколько мы везём денег, — мы ответили честно, так как ничего не скрывали, — приводит издание слова Алены Водонаевой. — Сотрудники таможни крайне непрофессионально себя вели, устроили цирк с издёвками, отказывались пригласить консула. По их вине мы пропустили самолёт, нас продержали 11 часов, и, естественно, никто не собирается оплачивать наши билеты бизнес-класса и VIP-проходки в Борисполе».

Речь идет о том, что деньги не были задекларированы и это было расценено таможенниками как нарушение. Будет ли возвращена изъятая валюта, решит суд — он назначен на понедельник.

Евгений Александров
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