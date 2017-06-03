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03 июня 2017
12:42  03 июня 2017 0

Волочкова решила сэкономить на сумке. Путешествует по стране с явной подделкой. ФОТО

Открытая лицензия на 21.07.2015. Анастасия Волочкова., волочкова анастасия
Анастасия Волочкова снова шокировала своих подписчиковФото: Instagram Анастасии Волочковой

Бывшая балерина Анастасия Волочкова весьма экстравагантно появилась на перроне Воронежа. В руках прима держала привычный букет роз и сумку oversize. На ней, если присмотреться внимательно, в качестве принта использовано изображение легендарной Birkin от Hermes.

По всей видимости, Анастасия не захотела тратить огромных денег на покупку оригинального аксессуара, а ограничилась тем, чего точно не будет ни у одной звезды, пишет портал Woman.ru, комментируя снимок звезды в Instagram.

Подписчики Волочковой в первую очередь обратили внимание на внешний вид экс-балерины, отмечая, что наряд она выбрала весьма неудачный. Несмотря на теплую солнечную погоду, 41-летняя танцовщица отдала предпочтение меховой накидке, джинсам и массивным ботильонам на высоком каблуке.

«Почему она в шубе, а женщина в коротком рукаве?! Проводница в блузке с коротким рукавом, а эта в шубе,. Нужно работать с хорошим стилистом и образом. Все запущенно», — делают вывод поклонники.

Нина Калинина
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