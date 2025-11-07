Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Росавиация назвала крушение вертолета в Дагестане катастрофой

07 ноября 2025 в 19:08
В результате крушения вертолета пострадали семь человек

Фото: ГУ МЧС России по Республике Дагестан

Росавиация классифицировала крушение вертолета Ка-226 в Дагестане как катастрофу. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Росавиация классифицировала произошедшее событие, как катастрофу», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Расследованием причин крушения займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Южного МТУ Росавиации. Ключевая цель расследования — установить причины катастрофы и принять меры, которые помогут предотвратить подобные происшествия в будущем.

В районе населенного пункта Ачи-Су Карабудахкентского района Республики Дагестан произошло крушение вертолета Ка-226. Машина принадлежала концерну «Кизлярский электромеханический завод». В результате крушения вертолета пострадали 7 человек, из них 4 человека погибли. На данный момент пожар, возникший после крушения, локализован на площади 80 квадратных метров.

