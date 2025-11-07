Росавиация назвала крушение вертолета в Дагестане катастрофой
В результате крушения вертолета пострадали семь человек
Фото: ГУ МЧС России по Республике Дагестан
Росавиация классифицировала крушение вертолета Ка-226 в Дагестане как катастрофу. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Росавиация классифицировала произошедшее событие, как катастрофу», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Расследованием причин крушения займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Южного МТУ Росавиации. Ключевая цель расследования — установить причины катастрофы и принять меры, которые помогут предотвратить подобные происшествия в будущем.
В районе населенного пункта Ачи-Су Карабудахкентского района Республики Дагестан произошло крушение вертолета Ка-226. Машина принадлежала концерну «Кизлярский электромеханический завод». В результате крушения вертолета пострадали 7 человек, из них 4 человека погибли. На данный момент пожар, возникший после крушения, локализован на площади 80 квадратных метров.
