Пассажирами рухнувшего вертолета в Дагестане оказались сотрудники завода: новые подробности крушения Ка-226

На борту рухнувшего вертолета в Дагестане не было туристов (архивное фото) Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Пассажирами разбившегося в Дагестане вертолета были сотрудники Кизлярского завода. Об этом сообщили в экстренных службах. Кроме того, названа причина падания летательного аппарата — техническая неисправность. Что известно через несколько часов после трагедии — в материале URA.RU.

Информация о туристах оказалась ложной

Вертолет упал на дом Фото: Главное управление МЧС России по Республике Дагестан / https://t.me/mchsdagestan

Ранее была информация, что на борту вертолета были туристы. Однако это оказалось неправдой. Об этом сообщил руководитель Центра управления регионом Дагестана Исрафил Исрафилов. Пассажирами разбившегося в Дагестане вертолета были сотрудники Кизлярского электромеханического завода, сообщают экстренные службы.

Событие квалифицировали как катастрофу

Росавиация классифицировала произошедшее событие, как катастрофу. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Южного МТУ Росавиации. Техническая неисправность стала причиной крушения вертолета в Дагестане, сообщают оперативные службы региона.

Будет вестись расследование

Расследование будет вестись в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации (ПРАПИ-98; утверждены постановлением правительства России от 18.06.98 № 609). Ключевая цель расследования — установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем.

Реакция властей

Глава Дагестана Сергей Меликов получил информацию о крушении вертолета в Дагестане. Он подтвердил информацию о погибших и выразил родным искренние соболезнования.