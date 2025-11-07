Пассажирами рухнувшего вертолета в Дагестане оказались сотрудники завода: новые подробности крушения Ка-226
На борту рухнувшего вертолета в Дагестане не было туристов (архивное фото)
Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Пассажирами разбившегося в Дагестане вертолета были сотрудники Кизлярского завода. Об этом сообщили в экстренных службах. Кроме того, названа причина падания летательного аппарата — техническая неисправность. Что известно через несколько часов после трагедии — в материале URA.RU.
Информация о туристах оказалась ложной
Вертолет упал на дом
Фото: Главное управление МЧС России по Республике Дагестан / https://t.me/mchsdagestan
Ранее была информация, что на борту вертолета были туристы. Однако это оказалось неправдой. Об этом сообщил руководитель Центра управления регионом Дагестана Исрафил Исрафилов. Пассажирами разбившегося в Дагестане вертолета были сотрудники Кизлярского электромеханического завода, сообщают экстренные службы.
Событие квалифицировали как катастрофу
Росавиация классифицировала произошедшее событие, как катастрофу. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Южного МТУ Росавиации. Техническая неисправность стала причиной крушения вертолета в Дагестане, сообщают оперативные службы региона.
Будет вестись расследование
Расследование будет вестись в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации (ПРАПИ-98; утверждены постановлением правительства России от 18.06.98 № 609). Ключевая цель расследования — установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем.
Реакция властей
Глава Дагестана Сергей Меликов получил информацию о крушении вертолета в Дагестане. Он подтвердил информацию о погибших и выразил родным искренние соболезнования.
Меликов поручил обеспечить им всю необходимую помощь — от экстренной эвакуации до полноценного медицинского сопровождения. В причинах и обстоятельствах сейчас разбираются ответственные органы. Специалисты работают на месте для установления полной картины инцидента. Органы власти будут информировать общественность по мере уточнения всех обстоятельств.
Материал из сюжета:Частный вертолет упал в Дагестане
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.