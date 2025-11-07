Справится только настоящий поттероман: сложный тест по «Гарри Поттеру и Кубку огня»

Сложно поверить, но четвертый фильм про приключения Гарри Поттера вышел двадцать лет назад. «Кубок огня» помнят и любят за повзрослевших героев, эпические сражения на соревнованиях и, конечно же, мрачный и жуткий финал. Тест URA.RU покажет, кто из читателей настоящий поттероман и помнит все детали из фильма «Гарри Поттер и Кубок огня».