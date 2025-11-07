«Вместе мы — единый фронт против забвения»: почему молодым важно бороться за историческую правду

Вот уже 10 лет Волонтеры Победы работают на благо России Фото: Роман Наумов © URA.RU

В год 80-летия Великой Победы тысячи добровольцев из России и десятков стран мира собрались на Итоговом форуме Международного волонтерского корпуса, чтобы подвести итоги огромной работы по сохранению исторической памяти. Для молодых волонтеров эта миссия — не просто почтение к прошлому, а личная ответственность перед поколением победителей и живое доказательство того, что правда о Великой Отечественной войне продолжает объединять людей по всему миру. Подробнее о мероприятии — в материале URA.RU.

Как появилось движение «Волонтеры Победы»

Для россиян память о Великой Отечественной войне — это нравственный ориентир, объединяющий поколения и народы. По данным опросов, 98% граждан считают важным сохранять память о подвиге народа в годы войны. Эта ценность поддерживается на самом высоком уровне: по инициативе президента России реализуются крупные проекты, направленные на защиту правды о Великой Победе.

Волонтеры Победы отмечают свое 10-летие в 2025 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Именно из такой инициативы выросло движение «Волонтеры Победы». В 2015 году, к 70-летию Победы, был создан Всероссийский волонтерский корпус, объединивший 136 тысяч добровольцев. По итогам его работы президент Владимир Путин поддержал создание постоянного Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Сегодня оно стало одной из крупнейших гражданских платформ страны.

«Народ без памяти не имеет будущего, не зная прошлого, будущего никогда не будет <...> нужно жить сегодняшним днем и смотреть в будущее. Но не бывает будущего без знания прошлого, без понимания того, на какой земле мы живем и благодаря кому мы живем. Если мы не будем уважать сами себя и своих предков, которые сделали возможной нашу сегодняшнюю жизнь, мы не сможем продолжать будущее нашей страны», — подчеркнул Владимир Путин.

Итоговый форум Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы

С 5 по 9 ноября 2025 года в Москве на площадке Национального центра «Россия» проходит Итоговый форум Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы. Это ключевое событие года, объединяющее 1500 добровольцев из 89 регионов России и представителей молодежных организаций из Франции, Малайзии, Панамы, Узбекистана, Таджикистана и других стран.

Форум приурочен сразу к двум значимым датам — 80-летию Победы и 10-летию со дня основания движения «Волонтеры Победы». В программе — стратегические и образовательные сессии, церемония награждения победителей Международной премии «Готов к Победам», встречи с ветеранами и историками.

К участникам форума обратится с видеообращением секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», сенатор Владимир Якушев. Он отметил, что партия оказывала поддержку в обучении волонтеров и открытии региональных центров подготовки, а также помогала в организации международных акций — «Свеча Памяти», «Диктант Победы» и международного субботника по благоустройству памятных мест.

Патриотическая акция «Свеча памяти» проходит во многих городах России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С момента запуска корпуса в октябре 2024 года к нему присоединилось более 350 тысяч добровольцев из России и 33 стран мира. Они провели тысячи акций, помогали ветеранам, изучали историю своих семей и становились проводниками правды о Великой Победе.

Волонтеры Победы: миссия поколения

Сегодня движение «Волонтеры Победы» объединяет более 1,2 миллиона участников из 89 регионов России и 60 государств. Добровольцы ежегодно благоустраивают свыше 30 тысяч памятных мест, проводят патриотические акции и оказывают адресную помощь ветеранам.

Некоторые волонтеры рассказали о своем пути в движении. Кристина Фихтнер из Санкт-Петербурга пришла в движение еще в апреле 2016 года. Для нее участие в проекте стало не просто общественной работой, а способом защищать память о Победе там, где ее пытались стереть.

«Для меня важно помогать сохранять историческую память о Великой Отечественной войне, поскольку в той стране, где я родилась (Украина), власти всячески запрещают народу праздновать День Победы. В этом году исполнилось 9 лет, как я являюсь Волонтером Победы! За это время я прошла путь от простого волонтера до руководителя пресс-службы регионального отделения», — поделилась Кристина Фихтнер.

Волонтеры Победы проводят мероприятия не только в России, но и в других странах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сейчас девушка помогает организовывать медийные проекты и акции памяти, обучает новых волонтеров и убеждена: ее работа помогает людям сохранить связь с историей своей страны.

Для Савелия Зенина из Тюмени участие в «Волонтерах Победы» началось с интереса к истории, а превратилось в личную миссию. Он считает, что настоящая память рождается не из учебников, а из встреч с теми, кто видел войну своими глазами.

«История для меня — один из самых важных предметов в нашей жизни, а сохранение подлинной истории — дело чести, именно поэтому я стал волонтером Победы. Одно из самых важных для меня — это посещение ветеранов Великой Отечественной войны. Это поистине уникально: послушать рассказы очевидцев тех страшных событий, из первых уст услышать, как наш народ не сдался и как пришел победный май», — рассказал Савелий Зенин.

История Пабло Голованова — пример того, как движение «Волонтеры Победы» объединяет людей по всему миру. Он живет в Аргентине, но чувствует себя частью большой российской семьи, для которой День Победы — это символ благодарности и единства.

«В Аргентине большинство наших мероприятий проходят на испанском языке, и на них в основном приходят именно аргентинцы, которые узнают для себя что-то новое. Для меня лично это важно, в первую очередь, потому, что в моей семье тоже есть ветераны, и помнить об их подвиге — значит быть благодарным за то, что сегодня мы можем жить», — заявил Пабло Голованов.

Пабло проводит лекции, выставки и встречи с молодежью, где рассказывает о вкладе советского народа в победу над фашизмом. Он говорит, что видит, как у людей загораются глаза, когда они узнают правду о Великой Отечественной войне.

Проекты, объединяющие поколения

Помимо «Волонтеров Победы», в России действует целый ряд инициатив, направленных на сохранение исторической памяти. Это международное движение «Бессмертный полк», «Поисковое движение России» и Общероссийское движение «Клубы исторической реконструкции России». Каждый из этих проектов вносит свой вклад в общее дело — возвращает забытые имена, рассказывает молодежи о героях и создает живую связь между прошлым и будущим.

Егор Лукьянченко, участник «Бессмертного полка» из Хабаровска, рассказал, что для него «Бессмертный полк» — это возможность сказать «спасибо» прадеду и всем, кто отдал свою жизнь за нашу страну и наше будущее.

«Мой прадед Волошин Василий воевал на 1-ом Белорусском фронте, погиб в 1943 году. Участие в „Бессмертном полку“ — это потребность моей души. Это способ почувствовать себя частью чего-то большего, чем я сам, частью великого народа, который победил фашизм и отстоял право на жизнь для всех нас. Вместе мы образуем единый фронт против забвения, против искажения истории, против попыток переписать прошлое», — отметил Егор Лукьянченко.

Бессмертный полк объединяет людей во всех уголках России Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Александр Коженов, участник движения «Росрекон» из Можайска, рассказал, что вносит свой посильный вклад в сохранение исторической памяти путем работы с молодым поколением и участием в движении военно-исторической реконструкции.

«Я считаю, что преподавать историю необходимо в том числе используя наглядные примеры. Здесь, помимо прочего, на помощь приходит военно-историческая реконструкция. Порой такой подход приводит многих юношей и девушек в более глубокое изучение истории. Отрадно, что есть много ребят, которым небезразлична история, которые участвуют в поисковых и археологических работах, ухаживают за памятниками, помогают ветеранам, посещают фестивали исторической реконструкции», — добавил Александр Коженов.