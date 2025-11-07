Пассажирами разбившего в Дагестане вертолета были работники Кизлярского ЭМЗ
Предварительно погибли четыре человека
Фото: ГУ МЧС России по Республике Дагестан
На борту вертолета, который разбился в Дагестане, находились сотрудники Кизлярского электромеханического завода. Об этом рассказали в экстренных службах региона.
«В разбившемся вертолёте, предварительно, находились сотрудники предприятия КЭМЗ. Среди пострадавших — и сын руководителя предприятия», — сообщил источник ТАСС. В службах также уточнили, что вертолет следовал из Кизляра на базу отдыха «Солнечный берег».
О крушении частного вертолета Ка-226 стало известно 7 ноября. По предварительным данным, в нем находилось семь человек: погибло четверо, еще трое пострадали. В качестве основной причины крушения рассматривается техническая неисправность. Глава республики Дагестан Сергей Меликов поручил оказать помощь пострадавшим и семьям погибших.
