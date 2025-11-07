Замглавы белгородского села ранена в результате атаки дрона ВСУ
Дрон ВСУ атаковал машину, в которой ехала Юлия Ломонос
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В результате атаки украинского дрона в Белгородской области была ранена замглавы Колосковской территориальной администрации Юлия Ломонос. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Ранена замглавы Колосковской территориальной администрации Ломонос Юлия Николаевна», — написал Гладков в своем telegram-канале. По его словам, атака дрона на легковой автомобиль была в селе Посохово (Валуйский округ). В местной больнице ей оказали помощь, далее она будет лечиться амбулаторно.
В ночь на 7 ноября российские ПВО отразили атаку 11 беспилотников над регионами страны. Самолетные дроны противника были уничтожены над Крымом, Брянской, Белгородской, Курской и Калужской областями. Подробнее об обстановке в регионах — на карте URA.RU.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.