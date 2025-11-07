Второго обвиняемого по делу об убийстве Романа и Анны Новак отправили в СИЗО

Суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО двух фигурантов по делу об убийстве супругов Новак Фото: Илья Московец © URA.RU

Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга арестовал второго фигуранта по делу об убийстве супружеской криптотрейдера Романа Новака и его жены Анны. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

«Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Шарыпова», — говорится в сообщении. Как и первый фигурант Константин Шахта, которого тоже отправили в СИЗО до 28 декабря, Шарыпов обвиняется по п.п. а, ж, з ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух человек по предварительному сговору или группой лиц, из корыстных побуждений или по найму).