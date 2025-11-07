Путин освободил от должностей пять глав управлений Генпрокуратуры

При этом Грунис работал в аппарате с 2002-го, а Иванов — с 2006-го. Как сообщил источник «Коммерсанту», Грунис может перейти на работу в Верховный суд РФ, который в сентябре возглавил экс-генпрокурор Игорь Краснов. На место Краснова тогда назначили полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана. Что известно о новом генпрокуроре РФ Александре Гуцане — в материале URA.RU.