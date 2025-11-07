Путин освободил от должностей пять глав управлений Генпрокуратуры
Некоторые из уволенных сотрудников Генпрокуратуры, по данным СМИ, могут перейти на работу в Верховный суд РФ
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
В центральном аппарате управления Генпрокуратуры освободили от должностей пять человек. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
По данным РБК, глава государства освободил от должности начальника управления кадров ЦА и территориальных органов ведомства Сергея Иванова, старшего помощника генпрокурора Дениса Груниса, главу информационно-аналитического управления Дениса Кунева, начальника управления службы проверок и профилактики коррупции Сергея Орлова. Отстранили и главу отдела физзащиты Генпрокуратуры Николая Козырева.
При этом Грунис работал в аппарате с 2002-го, а Иванов — с 2006-го. Как сообщил источник «Коммерсанту», Грунис может перейти на работу в Верховный суд РФ, который в сентябре возглавил экс-генпрокурор Игорь Краснов. На место Краснова тогда назначили полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана. Что известно о новом генпрокуроре РФ Александре Гуцане — в материале URA.RU.
