Возгорание двигателя стало причиной крушения вертолета в Дагестане
07 ноября 2025 в 19:03
В Дагестане произошло крушение вертолета КА-226, причиной которого стало возгорание двигателя во время полета. Об этом сообщают оперативные службы региона.
