В Дагестане упал вертолет с работниками завода
07 ноября 2025 в 19:01
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В числе пассажиров вертолета, потерпевшему крушение в Дагестане, находились работники Кизлярского электромеханического завода. Об этом сообщают экстренные службы региона.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал