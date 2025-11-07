Путин заставил Трампа понервничать без единого слова

Президент Владимир Путин провел совещание по строительству ВС РФ в закрытом режиме Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент Владимир Путин заставил американского коллегу задуматься о том, что же еще готовит Россия после испытаний «Буревестника» и «Посейдона». Так эксперты URA.RU прокомментировали совещание по вопросам дальнейшего строительства Вооруженных Сил Российской Федерации, которое российский лидер провел 7 ноября в закрытом режиме. По их мнению, Путин уделяет повышенное внимание армии на фоне растущих угроз, исходящих от НАТО.

Верховный главнокомандующий провел совещание в режиме строжайшей секретности. Кремль показал лишь первые семь секунд начала встречи, причем это кадры без звука. Видео сопроводили одной строкой: «Путин провел совещание по вопросам дальнейшего строительства Вооруженных Сил Российской Федерации».

Дмитрий Медведев сидел по правую руку от президента Фото: Роман Наумов © URA.RU

Что конкретно обсуждали собравшиеся — неизвестно, но зато точно известен список участников совещания. На встречу в Кремле приехали зампред Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, глава ФСБ Александр Бортников и помощник президента Алексей Дюмин.

Подобные закрытые мероприятия традиционны для пятницы. Обычно в этот день Путин проводит совещание с членами Совбеза. Неделю назад, например, на нем обсуждалось обеспечение ритмичной работы оборонно-промышленного комплекса.

Дональд Трамп уже несколько раз заявил о планах провести ядерные испытания Фото: Official White House / Shealah Craighead

Путин уделяет особое внимание армии на фоне роста риска большой войны с НАТО, отметил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Растет число вызовов и угроз безопасности по периметру российских границ. Есть неопределенная ситуация относительно дальнейших планов Трампа по испытанию ядерного оружия. Все это требует координации, наличия утвержденных планов по обеспечению безопасности России. Планы модернизации ВС РФ относятся к категории гостайны, поэтому соблюдается информационный режим нераспространения конкретных проблем и вопросов, которые стали предметом сегодняшнего обсуждения», — пояснил военный аналитик.

Испытание «Буревестника» стало реакцией на угрозы Запада, но Россия не намерена на этом останавливаться Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российскому руководству было что обсудить на фоне вызовов Запада, согласен руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. По его словам, испытания «Буревестника» и «Посейдона» стали реакцией России на серьезные раздражители. В качестве примера он привел рассуждения о поставках «Томагавков» Украине и планы США по созданию «Золотого купола», который подразумевает вывод элементов противоракетной обороны на орбиту Земли.

Даже после испытаний новейшего оружия на повестке дня стоит большое количество вопросов, связанных с дальнейшим развитием ВС РФ. «Это обеспечение техникой, боеприпасами, разработки с учетом опыта спецоперации, вопросы новейших типов вооружения, — добавил Михайлов. —

Теперь и американцам есть над чем подумать. Для них те же “Буревестник”, “Посейдон” — это довольно болезненный вопрос”.

В понятие «строительство ВС РФ» — главную тему сегодняшнего совещания президента — входит два основных направлениях: поставка новой техники и подготовка личного состава, объяснил политолог Андрей Суздальцев. Он напомнил, что новая межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» и российская управляемая суперторпеда «Посейдон», оснащенные ядерной энергетической установкой, не подпадают под классическую классификацию оружия.