Арестован подозреваемый в убийстве супругов Новак в Эмиратах

Фигуранта по делу об убийстве супругов Новак отправили в СИЗО до 28 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга арестовал фигуранта дела об убийстве супружеской пары Новак. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

«Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Константина Шахта», — говорится в сообщении. Он обвиняется в по п.п. а, ж, з ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух человек по предварительному сговору или группой лиц, из корыстных побуждений или по найму). В СИЗО он пробудет до 28 декабря.