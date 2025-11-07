Арестован подозреваемый в убийстве супругов Новак в Эмиратах
Фигуранта по делу об убийстве супругов Новак отправили в СИЗО до 28 декабря
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга арестовал фигуранта дела об убийстве супружеской пары Новак. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.
«Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Константина Шахта», — говорится в сообщении. Он обвиняется в по п.п. а, ж, з ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух человек по предварительному сговору или группой лиц, из корыстных побуждений или по найму). В СИЗО он пробудет до 28 декабря.
По данным следствия, 2 октября криптотрейдер Роман Новак и его жена Анна планировали встретиться с инвесторами в городе Хатта. Есть версия, что пару могли похитить с целью вымогательства, а затем убить, не получив деньги. Также есть мнение, что семью могли расчленить. В связи с исчезновением пары задержаны семь человек. Трое из задержанных подозреваются в организации и совершении убийства, еще четверо — в посредничестве. Все, что известно об убийстве Новак — в отдельном сюжете URA.RU.
