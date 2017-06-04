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04 июня 2017
03 июня 2017
Главные новости Москвы
01:24  04 июня 2017 0

Рогозин назвал дату запуска ракеты «Ангара» с космодрома «Восточный»

Роскосмос, космос, пуск ракеты, космодром
В ближайшие годы на космодроме "Восточный" будет проходить масштабная стройкаФото: Роскосмос

Вице-премьер Дмитрий Рогозин рассказал в своем микроблоге в Twitter, что первый запуск тяжелой ракеты «Ангара А5М» с космодрома «Восточный» пройдет в 2021 году.

Чиновник также отметил, что 3 июня коллегия ВПК и Роскосмос совместно определили первоочередные работы по созданию новой ракеты. Помимо этого планируется строительство отдельной инфраструктуры на космодроме, сообщает «Национальная служба новостей».

Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что возведение стартового стола для ракеты «Ангара» на космодроме «Восточный» ориентировочно обойдется в 58 миллиардов рублей. Помимо этого на объекте будут построены стоянки для вертолетов Ми-26 и Ми-8, складские помещения, автомобильная и железная дороги, напоминает Lenta.ru.

Сергей Макеев
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