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04 июня 2017
03 июня 2017
12:51  04 июня 2017 0

«Сначала выпивали». Раскрылись обстоятельства массового расстрела людей в Тверской области

Граненый стакан, мороз, холод на улице, термометр, автомобильный аккумулятор, стакан водки, тушонка, граненый стакан, черный хлеб
Полицейские установили, что до трагедии убийца "выпивал с малознакомыми людьми"Фото: depositphotos.com © URA.RU

Подозреваемый в убийстве восьми человек в дачном кооперативе в Тверской области — житель Москвы, отдыхавший у себя на даче. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Тверской области.

Как установили полицейские, ЧП произошло ночью. 45-летний житель Москвы распивал спиртное в компании малознакомых людей в дачном доме.

«В ходе застолья между гостями произошёл словесный конфликт. После чего подозреваемый уехал к себе домой, однако через некоторое время вернулся с охотничьим ружьём и произвёл несколько выстрелов, в результате чего погибли 8 человек», — отмечается в сообщении.

«Есть выжившие. Я знаю точно, что одна из потерпевших спряталась под одеяло», — сказал собеседник агентства РИА Новости.

Мужчину задержали по горячим следам. По предварительным данным, он стрелял из гладкоствольного карабина 12 калибра «Тайга». Ружье, из которого были застрелены 6 мужчин и 2 женщины, принадлежит подозреваемому.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства восьми человек в посёлке Редкино Конаковского района Тверской области.

Наталья Михалева
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