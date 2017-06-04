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04 июня 2017
13:40  04 июня 2017 0

Жертв тверского стрелка оказалось больше. Тело женщины, отказавшейся копать себе могилу, нашли не сразу

Клипарт. Охота. Челябинск, ружье
Еще одно тело убитой стрелком женщины обнаружили в багажнике машиныФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Число жертв стрельбы в Тверской области достигло девяти человек, передает ТАСС со ссылкой на пресс- службу СК.

В садоводческом товариществе в Конаковском районе Тверской области обнаружено тело еще одной погибшей. Жертву с огнестрельными ранениями следователи нашли возле дома, в багажнике машины.

С ней он расправился после того, как женщина отказалась копать себе могилу, -выяснили полицейские.

«Подозреваемый пытался заставить женщину копать могилу себе, она отказалась, после чего он ее убил и спрятал труп в багажник», — рассказал РЕН ТВ руководитель пресс-службы регионального УМВД Вадим Левшин.

Напомним, инцидент произошел ранее в поселке Редкино Конаковского района Тверской области. Как сообщили в местной полиции, массовое убийство произошло в садовом товариществе «50 лет Октября», на одной из дач. Между собутыльниками разгорелся конфликт. После которого пьяный москвич уехал, затем вернулся с ружьем и несколько раз выстрелил.

Жертвами убийцы стали 9 человек — 4 женщины и пять мужчин.

Еще один важный факт, озвученный ранее полицией- участников конфликта было больше, но одной из женщин удалось спастись, спрятавшись под одеялом.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.Ru»
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