22:34 04 июня 2017 0

Пьяные шутки на даче привели к трагедии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Стали известны личности убитых в Тверской области. Также в СМИ просочилась информация с допроса убийцы Егорова, на котором обвиняемый написал явку с повинной, передает Life.ru

Все мужчины домашней вечеринки служили в ВДВ и называли Егорова «щуплым дрищом». «Сам Егоров служил в пограничных войсках, его задело пренебрежение. Он пошёл на свой дачный участок, находящийся в том же СНТ „50 лет Октября“, взял карабин „Сайга“, насыпал в карман 10—15 патронов и вернулся к компании», — сообщил Life.ru источник в правоохранительных органах Тверской области.

Уточняется, что 8 из 9 убитых в Твери были застрелены выстрелом в голову. Он подходил, бил прикладом в голову и сразу стрелял в упор. Сначала он застрелил всех, кого увидел на улице. Затем зашёл в дом и выстрелами в голову убил семейную пару. Следом — 92-летнюю бабушку. Последний пытался убежать, но за 10 метров до границы участка он тоже был убит пулей в голову, передает Telegram-канал Mash сведения из материалов допроса Егорова.

Спаслась одна женщина: Егоров просто забыл про неё, а она затаилась в мансарде, накрывшись с головой одеялом, и все слышала.