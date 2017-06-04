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04 июня 2017
22:34  04 июня 2017 0

Тверской убийца написал явку с повинной. Стали известны имена жертв. ВИДЕО

Газопровод рядом с дачами. Сургут, дачи, кооператив здоровье
Пьяные шутки на даче привели к трагедииФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Массовое убийство в Твери
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Стали известны личности убитых в Тверской области. Также в СМИ просочилась информация с допроса убийцы Егорова, на котором обвиняемый написал явку с повинной, передает Life.ru

Все мужчины домашней вечеринки служили в ВДВ и называли Егорова «щуплым дрищом». «Сам Егоров служил в пограничных войсках, его задело пренебрежение. Он пошёл на свой дачный участок, находящийся в том же СНТ „50 лет Октября“, взял карабин „Сайга“, насыпал в карман 10—15 патронов и вернулся к компании», — сообщил Life.ru источник в правоохранительных органах Тверской области.

Уточняется, что 8 из 9 убитых в Твери были застрелены выстрелом в голову. Он подходил, бил прикладом в голову и сразу стрелял в упор. Сначала он застрелил всех, кого увидел на улице. Затем зашёл в дом и выстрелами в голову убил семейную пару. Следом — 92-летнюю бабушку. Последний пытался убежать, но за 10 метров до границы участка он тоже был убит пулей в голову, передает Telegram-канал Mash сведения из материалов допроса Егорова.

Спаслась одна женщина: Егоров просто забыл про неё, а она затаилась в мансарде, накрывшись с головой одеялом, и все слышала.

Семен Гринберг
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