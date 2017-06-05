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05 июня 2017
04 июня 2017
00:27  05 июня 2017 0

«Я видела, как он добивал». Опубликовано видео с выжившей в Тверской бойне

Ружье. Челябинск., ружье
Взбешенный мужчина расстрелял 9 человек в Тверской областиФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Массовое убийство в Твери
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Единственная уцелевшая после тверского побоища рассказала СМИ о произошедшем. По словам девушки, она видела, как стрелок хладнокровно добивал лежащих людей, после чего принялся перетаскивать трупы.

«Я слышала и я видела, как он трупы перетаскивал. Я видела, как он добивал, как хрипели все, я всё слышала. Потом эта мразь руки мыла, я всё это слышала. Я успела спрятаться под одеяло. Мне чисто повезло. Он заходил в комнату два раза. Он не знал, что я есть, он просто смотрел, есть ли кто-нибудь», — рассказывает девушка.

Напомним, что в ночь на 4 июля в Тверской области 41-летний Сергей Егоров расстрелял из карабина 9 человек, после того как участники дачного застолья усомнились в его военном опыте. Позже официальный представитель регионального управления МВД РФ Вадим Левшин подтвердил, что убийца никогда не проходил военную службу. «Никто он — ни пограничник, ни ВДВшник, это я вам на 300% могу сказать», — цитирует Левшина «Федеральное агентство новостей».

Сергей Макеев
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