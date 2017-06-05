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Главные новости Челябинской области
10:00  05 июня 2017 0

«Не работали светофоры, сдувало кровли домов». Власти Челябинска подсчитывают ущерб после урагана

Ветром в Челябинске сдувало кровлю домаФото: Федор Жижилев

Глава Челябинска Евгений Тефтелев поручил, руководителям служб и главам районов, на аппаратном совещании 5 июня, в короткие сроки ликвидировать последствия ЧС, возникшей из-за сильного ветра 3 и 4 июня. На совещании в мэрии были озвучены данные по ущербу для города.

Несколько десятков сообщений поступило от автомобилистов, чьи машины были повреждены из-за вала деревьев и веток. Не работали светофоры на нескольких десятках перекрестков. В Челябинске сдуло кровлю дома, а от падения строительного забора травмирована женщина. Повреждена кровля и на одной из школ в Советском районе.

В Тракторозаводском, Ленинском и Курчатовском районах отключалось электричество. Такие же проблемы были в других муниципалитетах. Из-за непогоды без электричества оставались 4,5 тыс. жителей региона. К вечеру 4 ноября специалисты филиала ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго» возобновили подачу электроэнергии в обесточенные населенные пункты Южного Урала.

В других городах области сильный ветер также выворачивал с корнем деревья, рушил конструкции. В лесах Миасса повалены сотни деревьев. В Коркино, как пишет «Горняцкая правда», из-за сильного ветра на крышу частного дома упали электрические провода, спровоцировав пожар. Пламя удалось быстро потушить.

Днем 5 июня в Челябинской области сохраняется вероятность гроз, очень сильных дождей, града, а также усиления ветра до 20-25 метров в секунду, сообщили «URA.RU» в региональном ГУ МЧС. Подразделения спасателей и аварийные бригады остаются в повышенной готовности.

Альбина Золотухина
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